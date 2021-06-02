Niğde Belediyesi iyiliklere köprü oluyor - Son Dakika

Niğde Belediyesi engelli vatandaşların engellerini kaldırmak için gerekli çalışmaları yaparken bir yandan da ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yanında olmaya ve yapılan iyiliklere köprü olmaya devam ediyor.



Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bir hayırsever tarafından bağışlanan akülü tekerlekli sandalye belediye başkanı Emrah Özdemir tarafından İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşa evinde teslim edildi.



Başkan Emrah Özdemir" iyilik ve güzellik her zaman kazanacaktır. Sevgiyi, iyiliği ve merhameti paylaşmak için hiçbir engel yoktur. Bugün burada engelli vatandaşımızın hayati bir ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Görevimiz vatandaşlarımızın mutlu olması. Niğde Belediyesi olarak hayırsever vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diyerek düşüncelerini belirtti. - NİĞDE