Niğde Belediyesi'nden Bir Yardım Eli de Sinop'a - Son Dakika

Niğde Belediyesi sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Sinop'a kayıtsız kalmayarak arama, kurtarma araçları gönderdi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçen Niğde Belediyesi, bölgede felaketten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla arama, kurtarma araçlarını Sinop'a uğurladı. Niğde'den yola çıkan 1 vidanjör 1 adet kazıcı yükleyici ve 100 kw jeneratör ile 5 personel Sinop'a doğru yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde de 1 arazöz ve 2 personel Kastamonu'ya yardıma gitmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Biz Niğde Belediyesi olarak ülkemizin neresinde bir felaket olduysa yardım etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde orman yangılarından dolayı ülke olarak büyük üzüntü yaşadık. Bu günlerde Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketi yüreğimizi dağlıyor. Selden zarar gören tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Niğde Belediyesi olarak bu yaraları sarmak için üzerimize düşen her türlü vazifeyi yapmaya hazırız" dedi. - NİĞDE