Niğde Belediyesi'nden "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir" Temalı Resim Yarışması - Son Dakika

Niğde Belediyesi'nden "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir" Temalı Resim YarışmasıNiğde Belediyesi Niğde'yi resim sanatında uluslararası alana taşıyacak bir yarışma düzenliyor. Ülkemiz ve uluslararası sanatçıların eserleri ile Niğde şehrini sanatla daha da güzelleştirmek, Niğde'nin doğa güzellerini, tarım faaliyetlerini, kültürel ve tarihi zenginliklerini bütün renkliliği ile dünyaya tanıtmak amacıyla Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir" Niğde temalı resim yarışmasına yoğun katılım bekleniyor. Niğde Belediyesi ve Niğde Uluslararası Sanatçılar topluluğu ile birlikte gerçekleştirilecek olan bu etkinlik; dünya çapında resim toplulukları olan ANI (Türkiye), GAPi (Hollanda), PAS (Portekiz), Leading Art (İran), Acces (Fransa) ve Arte Global (Brezilya) tarafından da desteklenmektedir. Yarışmaya katılacak eserlerde, Niğde kültürü, tarihi ve güzelliklerini sanatçı gözüyle yorumlaması beklenmektedir. Yarışmada Niğde fotoğraflarından da esinlenerek ya da yeniden yorumlayarak, gerçekçi veya soyutlanmış, tuval üzeri yağlı boya ya da akrilik çalışmalar kabul edilecektir. Başarılı olan katılımcılara verilecek ödüller; 1'inciye- 15. 000 TL, 2'nciye-12. 000 TL, 3'üncüye -8. 000 TL, mansiyon ödülü olarak 1000 TL'dir. Yarışma gönderi başvuru başlama tarihi 15 Haziran 2021, bitiş tarihi 31 Ağustos 2021'dir. Yarışmaya katılmak isteyenler eserlerini; Niğde Belediyesinin resmi web adresinde duyurulan yarışmanın katılım koşullarına uygun olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün fotograf@nigde. bel. tr e-mail adresine çalışmanın yüksek çözünürlüklü kopyası (1 - 5 MB jpg), adı, ölçüsü, tekniği belirterek gönderimi yapılacaktır. Kargo veya elden teslimi kabul edilmeyecek olan yarışmamızda, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılardan eser istenecektir. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Bütün dünya sanatçılarını, 2021 yılında gerçekleşecek olan bu etkinliğimizde yer almaları için davet ediyoruz. Amacımız şehrimizin tarihi ve doğasını dünyaya tanıtmaktır. Bütün çalışmalar Niğde Belediyesi Sanat Galerisinde sanatseverlerin izlenimine sunulacaktır. 15 gün süreyle sergilendikten sonra, daimi olarak sergilenmek üzere Niğde Belediyesi Sanat Koleksiyonuna teslim edilip kayıt altına alınacaktır. Hedefimiz şehrimizi her alanda kalkındırmaktır. Biz belediyeciliği bir bütün olarak görüyoruz. Yaptığımız işlerde birçok temel unsur vardır. Bu unsurların en önemlilerinden biriside kültür ve sanat alanıdır. Allah'ın izniyle, Kale Dönüşüm Projesi ve Kent Müzemizle birlikte daimi resim sergimizde şehrimize yepyeni güzellikler getirecektir. "