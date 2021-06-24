Niğde Belediyesi'nden Önemli Duyuru - Son Dakika

Niğde Belediyesi'nden Önemli Duyuru
24.06.2021 17:06
Niğde Belediyesi'nden Önemli DuyuruYardımlarda son gün 30 HaziranNiğde Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafa yapacağı nakit yardım başvuruları ile ilgili bir bilgilendirme mesajı yayınladı.
Niğde Belediyesi'nden Önemli DuyuruYardımlarda son gün 30 HaziranNiğde Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafa yapacağı nakit yardım başvuruları ile ilgili bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Mesajda; " İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgesi uyarınca 6 ay ve daha fazla süre ile kapalı olan esnaf vatandaşlarımıza Belediyemiz tarafından yapılacak olan nakit yardımı başvuruları 30/06/2021 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.
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