Niğde Belediyesi'nden Önemli Duyuru - Son Dakika

Niğde Belediyesi'nden Önemli DuyuruYardımlarda son gün 30 HaziranNiğde Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafa yapacağı nakit yardım başvuruları ile ilgili bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Mesajda; " İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgesi uyarınca 6 ay ve daha fazla süre ile kapalı olan esnaf vatandaşlarımıza Belediyemiz tarafından yapılacak olan nakit yardımı başvuruları 30/06/2021 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.