Niğde Belediyesi öğrencilere sağlık çantası dağıttı - Son Dakika

Niğde Belediyesi öğrencilere sağlık çantası dağıttı

NİĞDE - Niğde Belediyesi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yüz yüze eğitimin aksamadan devam etmesi için il merkezindeki bütün öğretmen ve öğrencilere içerisinde maske ve kolonyanın bulunduğu sağlık çantası dağıttı. Cumhuriyet İlk Okulu'nda yapılan sağlık çantası dağıtımına Başkan Özdemir ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da katıldı.

Yüz yüze eğitime desteklerinden dolayı Niğde Belediyesi ve Başkan Özdemir'e teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Yaşar konuşmasında; "Belediyemize ve başkanımıza bu güzel düşüncesinden, yüz yüze eğitimin aksamaması adına ortaya konulan öğrencilerimizin sağlığını korumayı amaç edinen düşünceli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Pandemi sürecinin gölgesinde yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve velilerimizin her zaman yanında olduklarını ve bundan sonraki süreçlerde de olmaya devam edeceklerini ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuşmasında; "Covid-19 salgının başlamasından bu yana okulları virüse karşı dezenfekte eden belediyemiz, almış olduğu önlemlerle öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını amaçlamaktadır. Bizim önceliğimiz her zaman için çocuklarımızın sağlığıdır. Bu doğrultuda Niğde Merkezde yer alan bütün öğrenci ve öğretmenlerimize hiçbir ayrım gözetmeksizin sağlık çantası dağıtıyoruz, yaklaşık 35.000 sağlık çantasının dağıtımına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Çocuklarımızı virüse karşı koruyarak en iyi şekilde eğitimlerini almaları için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Buradan sevgili öğrencilerimizi sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konusunda dikkatli olmaları için uyarıyorum" dedi.

Öğrencilere dağıtılan sağlık çantalarında maske ve kolonya bulunuyor. Sağlık çantası ile çocukların okulda bulundukları süre içerisinde kişisel temizliklerine daha fazla özen göstererek, virüse karşı öz bakım bilinci kazanmaları amaçlanıyor.