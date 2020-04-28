Niğde Belediyesi ramazan ayında 4 bin gıda kolisi dağıtacak - Son Dakika

Niğde Belediyesi, ramazan ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında evlerinden çıkamayan ve kronik rahatsızlığı bulunan 100 kişinin evine sıcak yemek ve ihtiyaç sahibi ailelere 4 bin gıda kolisi dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye görevlileri, koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü, yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulan 100 kişinin evine sıcak yemek servisi yapacak.

Belediye ekipleri, ayrıca ramazan ayı boyunca 4 bin gıda kolisi ile 4 bin temizlik maddesi seti dağıtacak ve karantinada bulunan hastaların günlük 4 çeşit yemeklerini verecek.

Ekipler, maddi durumu yerinde olmayan ve sağlık sorunları nedeniyle yemek yapamayan ihtiyaç

sahibi vatandaşlara da 4 çeşit yemek ve kuru gıda yardımı dağıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayının paylaşmanın, sevginin, beraberliğin ve aynı zamanda nefsi terbiye etmenin ön plana çıkan özel bir ay olduğunu belirterek, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi

vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.