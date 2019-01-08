Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıyor

Niğde Belediyesi, şehir genelinde hayvanlar için oluşturulan beslenme odaklarında yemleme yapıyor.

Niğde Belediyesi, şehir genelinde hayvanlar için oluşturulan beslenme odaklarında yemleme yapıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için kurulan beslenme odaklarına yem bırakılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Belediye olarak hayvanları korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğümüz personeli tarafından beslenme odaklarına sürekli yem ve su bırakılarak hayvanların beslenmesine yardımcı oluyoruz. Havaların soğuması ve kar yağması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için odaklara yem ve su bırakma hizmetimizi daha da artırdık." ifadelerini kullandı.

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