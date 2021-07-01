Niğde Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi - Son Dakika

Niğde Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantı GündemiBELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN TEMMUZ/2021 TOPLANTISININ 06/07/2021 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİYoklama. Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Haziran/2021 toplantısının 07. 06. 2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi. İlimiz Hıdırlık Mahallesi 2585 ada 27 parselde kayıtlı; 8386, 14m² arsa üzerinde bulunan; A Blokta: 5, B Blokta: 5, C Blokta: 10, D Blokta: 10 adet olmak üzere 194, 80 m² lik (116, 00 m² zemin, 78, 8m² asma kat ) toplamda 30 adet dükkanın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık teklif Açık Artırma Usulüyle Satış, Takas ve Trampa işlemlerinin yapılabilmesi, taksitli satış yapılması halinde ise vadenin ve vade farkının belirlenmesi için; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi, hususunun müzakere ve karara bağlanması. Belediyemizce Taksi durakları hisse işletmeciliğinden ve kiralaması yapılan tüm gayrimenkullerden alınan devir bedelinin, birinci derece akraba (çocuk, anne, baba eş) ile gerçek ve tüzel kişilikler arasında yapılacak olan devirlerde ise; (yetkili kişi ve kişilerin aynı olması halinde) alınmaması hususunun müzakere ve karara bağlanması. Belediyemizce Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunması hususunun müzakere ve karara bağlanması. Niğde İli Merkez İlçesi 5 ada 2, 4, 5, 21 nolu parseller imar planımız içerisinde millet bahçesi olarak planlanmış olup, 5 ada 2 nolu parselde kayıtlı 4959, 00 m², 5 ada 4 nolu parselde kayıtlı 2561, 00 m², 5 ada 5 nolu parselde 5616, 00 m², 5 ada 21 nolu parselde kayıtlı 4600 m² yüzölçümlü taşınmazlarda yapılacak millet bahçesi için kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla belediyemizin mülkiyetinde bulunan eş değer taşınmazlar ile takasının yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması. İlimiz Şahsüleyman Mahallesi 220 ada 10 nolu parsel 01/09/2016 tarih ve 93 sayılı Niğde Belediye Meclis Kararı ile kapalı otopark alanı olarak planlanmış olup, söz konusu alanın kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümen kararı ile kamu yararı kararı alınarak Valilikçe onaylanmış olup, Şahsüleyman Mahallesi 220 ada 10 nolu parsel üzerinde mülkiyeti Sedat ÇAKMAK'a ait olan 2. Kat 3 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait Şahinali Mahallesi 3530 ada 1 nolu parselde bulunan ND1-4 blok, 8. Kat, 35 nolu bağımsız bölümdeki taşınmaz ile takası hususunun müzakere ve karara bağlanması. İlimiz Sırali Mahallesindeki Çeşmeli Sokak isminin Ali ERCAN Sokak olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması. İlimiz Merkez ilçe Fertek Mahallesi 266 adanın güneyinde yer alan park alanına yaklaşık olarak 95 m² büyüklüğünde ve 532 adanın güneyinde yer alan park alanına yaklaşık olarak 45 m² büyüklüğünde toplamda iki adet regilatör alanının imar planlarına işlenmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması. Belediyemiz Meclisinin 08/12/2020 tarihli oturumunun "Dilek ve Temenniler" bölümünde; Niğde eski valisi "Refik Aslan ÖZTÜRK' ün isminin ilimiz genelinde herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması. İlimiz Hıdırlık Mevkii 32, 50, 2006, 2812, 2012 ve 2013 nolu adaları içine alan ekli krokide gösterilen sınır içerisinde, Karayolları Kamulaştırma Sınırına göre gösterilen plan değişikliğinin yapılması hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması. Meram Elektrik A. Ş. 31/05/2021 tarih ve 20214 sayılı yazısı ile; İlimiz Merkez ilçe İlhanlı Mahallesi 3045 ada 1 nolu parselin güneyinde yer alan park alanına bina tipi trafonun yerleştirilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması. Dilek temenniler