Niğde Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Karar Özeti

Niğde Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Karar ÖzetiNİĞDE BELEDİYESİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN TEMMUZ/2021 TOPLANTISININ 06/07/2021 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİKarar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 96Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Haziran/2021 toplantısının 07. 06. 2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tasvip olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 97İlimiz Hıdırlık Mahallesi 2585 ada 27 parselde kayıtlı; 8386, 14m² arsa üzerinde bulunan; A Blokta: 5, B Blokta: 5, C Blokta: 10, D Blokta: 10 adet olmak üzere toplamda 30 adet dükkanın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık teklif Açık Artırma Usulüyle Satış, Takas ve Trampa işlemlerinin yapılmasına, taksitli satış yapılması halinde ise kararda belirtildiği şekilde Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 98Belediyemizce Taksi durakları hisse işletmeciliğinden ve kiralaması yapılan tüm gayrimenkullerden alınan devir bedelinin, birinci derece akraba ile gerçek ve tüzel kişilikler arasında yapılacak olan devirlerde alınmaması kabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 99Belediyemizce Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunmasına, Belediyemizi temsilen Belediye Başkanın doğal üye olarak, asil üyeliklere Asım ACAR ve Nevzat TÜRKAN' ın görevlendirilmesi tasvip olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 100Niğde İli Merkez İlçesi 5 ada 2, 4, 5, 21 nolu parseller imar planımız içerisinde millet bahçesi olarak planlanmış olup, 5 ada 2, 4, 5, 21 nolu parsellerdeki taşınmazlarıda içine alan millet bahçesi için kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla belediyemizin mülkiyetinde bulunan eş değer taşınmazlar ile takasının yapılması kabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 101Şahsüleyman Mahallesi 220 ada 10 nolu parsel kapalı otopark alanı olarak planlanmış olup, alanın kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümen kararı ile kamu yararı kararı olup, Şahsüleyman Mahallesi 220 ada 10 nolu parsel üzerindeki taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait Şahinali Mahallesi 3530 ada 1 nolu parselde bulunan ND1-4 blok, 8. Kat, 35 nolu bağımsız bölümdeki taşınmaz ile takası hususu kabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 102İlimiz Sırali Mahallesindeki Çeşmeli Sokak isminin Ali ERCAN Sokak olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 103Fertek Mahallesi 266 adanın güneyinde yer alan park alanına ve 532 adanın güneyinde yer alan park alanına yaklaşık olarak 26 m² büyüklüğünde toplamda iki adet regülatör alanının imar planlarına işlenmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 104Niğde eski valisi "Refik Aslan ÖZTÜRK' ün isminin ilimiz genelinde yeni açılacak herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi hususundaki imar komisyon raporukabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 105Hıdırlık Mevkii 32, 50, 2006, 2812, 2012 ve 2013 nolu adaları içine alan, Karayolları Kamulaştırma Sınırına göre gösterilen plan değişikliğinin yapılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 106 İlhanlı Mahallesi 3045 ada 1 nolu parselin güneyinde yer alan park alanına bina tipi trafonun yerleştirilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 107Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (2) adet konunun incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 108İlimiz Merkez sınırları içerisinde yer alan "Blok" yapı nizamına sahip imar parsellerin tespit edilerek, söz konusu araştırmalar ve akabinde plan değişikliği yapılıncaya kadar inşaat ruhsatı almamış parsellerin imar çapı/inşaat ruhsatı/oturma ruhsatı vb. işlemlerin durdurulmasıkabul olundu. Karar Tarihi : 06/07/2021Karar No : 109Mülkiyeti Belediyemize ait İlhanlı Mahallesi 1841 ada 21 parselde kayıtlı; 5 adet dükkanın; İhale ile Satış, Takas ve Trampa işlemlerinin yapılabilmesi için; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.