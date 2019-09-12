Son Dakika Haberleri: Niğde Belediyesi Trafik Zabıta Okul Servislerini Denetledi
Son Dakika Güncel Haber

Niğde Belediyesi Trafik Zabıta Okul Servislerini Denetledi

1 saat önce

Niğde Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığını denetledi.

Niğde Belediyesi Trafik Zabıta Okul Servislerini Denetledi, System.String[]

Niğde Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığını denetledi.


Niğde Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta Ekipleri yeni eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte, öğrencilerin can güvenliğinin en üst seviyede tutulması için il genelinde hizmet veren okul servis araçlarının denetimine başladı.


Trafik Zabıta ekipleri, okul servislerinde; otomatik kapı sensörü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi, panik butonu, ışıklı dur levhası, yangın tüpü, ilk yardım çantası, açılan camlarda parmaklık olup olmadığı ve uygunluk belgesi gibi konuları kapsamlı bir şekilde denetledi. Gerçekleştirilen denetlemelerin sezon sonuna kadar devam edeceği Belediye Başkanlığı tarafından bildirildi. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Zabıta, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı
100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Çocuğunun sınıfı değişmedi diye okul bastı, müdürün kapısını kırdı! Kamera kayıttaydı PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:29:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde Belediyesi Trafik Zabıta Okul Servislerini Denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]