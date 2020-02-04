Niğde Belediyesi Zabıta ekiplerine eğitim verildi - Son Dakika

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta personeline görev alanıyla ilgili birçok mevzuatı içeren hizmet içi eğitim verildi.



Niğde Belediye Başkanlığı vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Zabıta Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitimi düzenledi. Bu kapsamda 01 Şubat - 02 Şubat 2020 tarihleri arasında Niğde Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen program zabıta personelinin katılımıyla gerçekleşti.



Zabıta görev yetkileri, zabıta cezalarının uygulanması ve tahsili, iş yeri denetim usul ve esasları, belediye mevzuatı ve zabıta mevzuatı konularında Niğde Belediyesi zabıta ekiplerine hizmet içi eğitimi verildi. Eğitim sonrasında uygulanacak usul ve esaslarla ilgili kuralları anlatan uzmanlar, kendilerine yönlendirilen sorulara da cevap verdi.



Hizmet içi eğitimi önemsediklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Görevini en iyi şekilde yapan zabıta ekibimiz eğitimle birlikte vatandaşlarımızla arasındaki bağı güçlendirecek. Belediyemizde hemşehrilerimize daha iyi hizmet vermek için tüm personelimize eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde farklı başlıklarla devam edecek" dedi. - NİĞDE