Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yenilenen MEBİS ile harita ve navigasyon sayesinde vatandaşlara, mezarlık ziyaretlerinde kolaylık sunuluyor.

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde Belediyesince yenilenen Mezarlık Bilgi Sistemi kullanıma açıldı - Son Dakika

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