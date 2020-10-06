Niğde Belediyesinden altyapı çalışmaları - Son Dakika

Niğde Belediyesinin şehir içi trafik konforunu artırmak için yürüttüğü yol çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Önder ve Zarif sokaklarda 1 kilometre uzunluğundaki ve 18 metre genişliğindeki yeni yol yapım çalışması devam ediyor. Yolun tamamlanmasıyla mahalle sakinleri hem yeni bir yola hem de güzel bir caddeye kavuşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin her noktasına hizmet götürebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Çalışmalarda birinci derece ihtiyaç olan yerlere öncelik verdiklerini aktaran Özdemir, "Asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirileceğiz. Niğde Belediyesi olarak halkımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz, hiç kimsenin şüphesi olmasın, ilimizi en iyi noktalara beraber taşıyacağız." ifadelerini kullandı.