Son Dakika Haberleri: Niğde Belediyesinin İlk Meclisi Canlı Yayınlanacak

Niğde Belediyesinin İlk Meclisi Canlı Yayınlanacak

1 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, adaylık sürecinde bulunan vaatlerinden 'Şeffaf Belediyecilik' projelerinin ilki gerçekleşiyor.

Niğde Belediyesinin İlk Meclisi Canlı Yayınlanacak, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, adaylık sürecinde bulunan vaatlerinden 'Şeffaf Belediyecilik' projelerinin ilki gerçekleşiyor.

Başkan Özdemir, İlk Belediye Meclis toplantısının canlı yayınla vatandaşlara aktarılması talimatını verdi.

12 Nisan Cuma günü 14.30'da yapılacak Niğde Belediyesi Meclis toplantısı Niğde Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya sayfalarından canlı yayınlanacak.

'Şeffaf Belediyecilik' projesi kapsamında

'Olmazsa olmazımın' Şeffaf Belediyecilik sloganıyla projesini anlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Yaşadığımız seçim sürecinde "Olmazsa olmazımız" ifadesiyle vurguladığımız "Şeffaf Belediyecilik" anlayışına katkı sağlamak üzere kurumumuzun karar organı olan Belediye Meclisinin ilk toplantısını canlı yayında vatandaşlarımıza sunuyoruz.

Belediye meclisimiz tarafından alınan kararların takip edilebilir olması, kent yönetiminde söz sahibi olmak isteyen kişilerin ve kuruluşların etkin katılım sağlaması adına atılan en önemli adımlardan biridir. Yaşadığımız şehir hakkında alınan kararların paylaşıldığı uygulamamızla, yönetim anlayışımızı yönetişim bilinciyle desteklemeyi amaçlıyoruz. Katılımcı yönetim için atılan bu ilk adımımızla, birlikte yaşadığımız Niğde'mizi yine birlikte yönetmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yeni dönemin ilk Belediye Meclis Toplantısını 12.04.2019 Cuma günü saat 14: 30 da kurumsal web sitemizden ve sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz" - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: İHA
Emrah Özdemir, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığından İtalya'nın Sözde Ermeni Soykırımıyla İlgili Talebine Sert Tepki Rizeli Gencin Keçi ile Ekmek Kavgası Sosyal Medyada İlgi Çekti Kadın Dizisinin Bahar'ı Mor Kazağını Çıkarınca Seyirci Rahat Bir Nefes Aldı Mehmet Günsür ve Beren Saat, Sette Hayatını Kaybeden İşçi İçin Taziye Mesajı Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:12:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde Belediyesinin İlk Meclisi Canlı Yayınlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]