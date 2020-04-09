Niğde Belediyesinin su ücreti indirimi devam edecek - Son Dakika

Niğde Belediyesince mart ayının sonuna kadar geçerli olan su ücretinde yüzde 25 indirim uygulamasının süresinin uzatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yazılı açıklamasında, koronavirüs tedbirleri ve konulan kurallara uyma konusunda vatandaşlara teşekkür etti.

Kentteki bütün vatandaşların alınan kararlara ve konulan kurallara uymada azami gayret gösterdiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu süreyi birçoğumuz evlerimizde karantina kurallarına uyarak geçiriyoruz. Kuşkusuz evlerimizde geçirdiğimiz bu sürede hijyen kurallarına uymak çok önemli. Niğde Belediyesi olarak 31 Mart'a kadar olan yüzde 25'lik su ücreti indirimini devam ettireceğiz. Elbette bu sürecin uzamaması ve virüsün bir an önce kontrol altına alınması en büyük dileğimiz. Böyle bir dönemde dezenfeksiyon hayati önem taşıyor. Virüsün yayılmaması için hayata geçirilen önlemlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim."