Son Dakika Haberleri: Niğde-binlerce öğrenciden asker selamı
Son Dakika Güncel Niğde-binlerce öğrenciden asker selamı

Niğde-binlerce öğrenciden asker selamı

56 dakika önce

Binlerce öğrenciden asker selamıNiğde'de 20 okulda öğrenciler, İstiklal Marşı okuyup, asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

NİĞDE-Binlerce öğrenciden asker selamı

Niğde'de 20 okulda öğrenciler, İstiklal Marşı okuyup, asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

20 okulda gerçekleşen organizasyonda binlerce öğrenci asker selamı vererek İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerin gerçekleştirdiği organizasyon büyük beğeni toplarken, öğretmenler öğrencilere 'Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, veliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Niğde-binlerce öğrenciden asker selamı

Barış Pınarı Harekatı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
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