Niğde-binlerce öğrenciden asker selamı
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Binlerce öğrenciden asker selamıNiğde'de 20 okulda öğrenciler, İstiklal Marşı okuyup, asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
NİĞDE-Binlerce öğrenciden asker selamı
Niğde'de 20 okulda öğrenciler, İstiklal Marşı okuyup, asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
20 okulda gerçekleşen organizasyonda binlerce öğrenci asker selamı vererek İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerin gerçekleştirdiği organizasyon büyük beğeni toplarken, öğretmenler öğrencilere 'Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, veliler tarafından alkışlarla karşılandı.
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