Niğde bu okulda herkes, çarşamba günleri kitap okuyor - Son Dakika

Bu okulda herkes, çarşamba günleri kitap okuyor

Niğde'de Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Ailemle kitap okuyorum' projesiyle öğrenciler, çarşamba günleri aileleriyle kitap okuyor.

Geçen yıl hayata geçirilen projeyle, her çarşamba günü okula davet edilen veliler, çocuklarıyla birlikte kitap okuyor. Bu sayede öğrencilere hem kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor hem de derslerindeki başarıları artıyor. Okul Müdürü Nuh Bayrak, "Öğrencilerimizin günümüzdeki en büyük eksikliği özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle kitaplara bağlılıkları biraz azaldı. Bu eksikliği giderebilmek için çocuklarımızın anne ve babalarıyla kitap okuma etkinliği yaptık. Ailelerin çocuklarıyla kitap okuması, öğrencilerimize en büyük örnek. Çünkü çocuklarımız sadece ailelerinin ya da büyüklerinin söylediklerini değil, yaptıklarını daha çok örnek alıyor. Bu projeyle çocuklarımız, aileleriyle beraber kitap okuduğu zaman hem güzel paylaşımda bulunuyor hem de ailelerini örnek alarak kitap okuma alışkanlığını ileri ki hayatlarına taşımalarına katkı sağlıyoruz. Etkinlik hem velilerin hem de öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Okuma alışkanlığı arttıkça da öğrencilerin derslerindeki başarıları da paralel olarak artmaya devam ediyor" dedi.

KİTAP OKUMAK, EĞİTİMİN TEMELİDİR

Proje için okulun toplantı salonunu, kütüphanesini, sınıfları ve diğer bölümlerini tahsis ettiklerinden bahseden Bayrak, "5'inci saatte bütün personel, kitap okuyor. Sadece veliler değil, okuldaki bütün personel aynı saatte kitap okuyarak bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Bir eğitimci olarak bana 'eğitimle ilgili tek bir tavsiyede bulunun' deseler, sadece 'kitap okuyun' derim. Çünkü kitap okumadan asla başarılı olunmaz ve başarı yakalanamaz. Onun için kitap okumak eğitimin temelidir" diye konuştu.

VELİLER MEMNUN

Etkinlikten memnun olduklarını belirten velilerden Figen İlhan, "Öncelikle öğretmenlerimize ve müdürümüze teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik. Evde işlerden dolayı kitap okuyamıyoruz. Ama okulda çocuklarımızla birlikte kitap okuyoruz. Çocuklarımızda mutlu oluyor bizlerde mutlu oluyoruzö ifadelerini kullandı.

Kitap okuma alışkanlıklarının olmadığı ve bu etkinlik ile kitap okuma alışkanlıkları kazandıklarını ve bu etkinliğin kızının derslerine bile etki ettiğini belirten öğrenci velilerinden Sefa Erdoğan, şunları söyledi: "Kızımla beraber okulda kitap etkinliğine katıldık. Bu etkinliği düzenleyen okul yetkililerine teşekkür ederiz. Her ne kadar kitap okuma alışkanlığımız fazla olmasa da kızımla beraber kitap okumaya çalışıyoruz. Veli olarak kızımla beraber okulda kitap okuması yapıyoruz. Günümüzde televizyon karşısında kitap okumak zor inşallah başarabiliriz. Okul yetkililerinin düzenlediği etkinlik sayesinde evde de kitap okuyoruz ve bu kızımızın derslerine etkisi oluyor.ö