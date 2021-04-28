NİĞDE ÇANAKKALE SAVAŞI MOBİL MÜZESİ NİĞDE'DE - Son Dakika

NİĞDE ÇANAKKALE SAVAŞI MOBİL MÜZESİ NİĞDE'DE
28.04.2021 23:15
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müzenin 79'uncu durağı Niğde oldu.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müzenin 79'uncu durağı Niğde oldu.
Ömer Halisdemir Meydanı'nda ziyaretçilere açılan mobil müze Çanakkale savaşlarındaki kahramanlıkları ve yaşananları vatandaşlara anlatmayı amaçlıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, pandemi kısıtlaması nedeniyle ilk turun son durağının Niğde olduğunu belirtti.
Proje ile ilgili bilgi veren Karataş, "Müzede yedi ayrı vitrinde Çanakkale savaşları anlatılıyor. Bu vitrinlerde savaş eserleri, belgeseller, görseller bulunuyor. Dış seslerle ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale Savaşları Niğde halkına anlatılıyor. Herkesi buraya bekliyoruz"dedi.
Son Dakika Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş