Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından köy meydanındaki çatışmayla ilgili açıklama
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Bor ilçesi Bayat köyünde 3 kişini hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığını, olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silahın ele geçirildiğini açıkladı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:23 Kaynak: İHA
Bor ilçesi Bayat köyünde 3 kişini hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığını, olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silahın ele geçirildiğini açıkladı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Niğde ili Bor ilçesi Bayat köyünde bugün saat 18: 30 sularında tarla konusundan kaynaklı bir sebeple, iki grup aile arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, şu an itibari ile 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştır. Şu an itibari ile 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçmiştir. Soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Olay yerinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız olay yeri incelemelerini tamamlamıştır. 2 Cumhuriyet savcımız tarafından ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılmaktadır" denildi. - NİĞDE
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