NİĞDE DAĞCIYI ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'ndaki zirve tırmanışında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u (27) arama çalışmalarına hava koşulları nedeniyle ara verildi. Bölgede 7 metre kalınlığında kar kalınlığının devam ettiği belirtildi.Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkisinde 2 Aralık 2018'de, tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan, çığ altında kaldı. İşcan, 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Karakoç'a ulaşılamadı. Hava şartları kötüleşince arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve çığ riski bulunması nedeniyle 7 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına ara verilmişti. Geçtiğimiz hafta Niğde AFAD ile birlikte Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen 23 kişilik AFAD ekibi tekrar arama çalışmalarına başlamıştı.ÇALIŞMALARA TEKRAR ARA VERİLDİEkipler 1 kilometre uzunluğunda bir alanda arama çalışmalarını sürdürürken bölgedeki kar kalınlığının 7 metreye kadar çıktığı ve bazı bölgelerde ise 3 metre kalınlığında buzlanma olduğu belirtildi. Bu nedenle aramalara bir kez daha ara verildi. Aramaların önümüzdeki günlerde hava şartlarına göre tekrar başlayacağı öğrenildi.