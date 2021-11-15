Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 1,5 milyon boş makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 1,5 milyon boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de 1,5 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika