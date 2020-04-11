Niğde'de 1 belde karantinaya alındı - Son Dakika

Niğde'nin Alay beldesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.



Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10.04.2020 tarih ve 2020/21 nolu kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Niğde Merkeze bağlı Alay Kasabası 10.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen kasabamızda vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak kasaba sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi. - NİĞDE