Niğde'de DEAŞ'ın hücre evine baskın; 1 Iraklı gözaltında - Son Dakika

Niğde'de DEAŞ'ın hücre evine baskın; 1 Iraklı gözaltında
14.10.2020 11:33
NİĞDE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen baskında, Irak uyruklu A.H.D.D. gözaltına alındı.
NİĞDE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen baskında, Irak uyruklu A.H.D.D. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatılan şüphelinin Niğde'de yaşadığı belirlendi. Ekipler, DEAŞ'ın hücre evine yaptığı baskında, Irak uyruklu olan A.H.D.D. adlı şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.H.D.D.'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.
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