Niğde'de DEAŞ'ın hücre evine baskın; 1 Iraklı gözaltında - Son Dakika

NİĞDE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen baskında, Irak uyruklu A.H.D.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatılan şüphelinin Niğde'de yaşadığı belirlendi. Ekipler, DEAŞ'ın hücre evine yaptığı baskında, Irak uyruklu olan A.H.D.D. adlı şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.H.D.D.'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.