Niğde'de 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan sürücü O.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Sazlıca beldesi yakınlarında şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Niğde 'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 100 gram bonzia ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu

Düşen gösteri uçağında şehit olan pilotla ilgili yürek yakan gerçek! Kaza günü annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş