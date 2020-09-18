Niğde'de 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 700 gram esrar, 40 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Çardak köyünde F.E'nin evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları aramada 40 kök kenevir, kurumaya bırakılmış 1 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.
Şüpheli F.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:13 - Kaynak: AA
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