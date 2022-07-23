Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altunhisar İlçesine bağlı Keçikalesi Beldesi ve Bor İlçesine bağlı Karanlıdere köyüne eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 5 tabanca, 6 av tüfeği, 132 adet 9 mm tabanca fişeği, 172 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca tamirinde kullanılan silah parçaları, 1001 kök kenevir ile 1 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.