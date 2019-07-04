Son Dakika Haberleri: Niğde'de 1 kişi sahte içkiden öldü
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de 1 kişi sahte içkiden öldü

1 saat önce

NİĞDE'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Niğde'de 1 kişi sahte içkiden öldü, System.String[]
NİĞDE'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2 Temmuz'da merkeze bağlı Koyunlu beldesinde oturan A.A., iddiaya göre, metil alkolle yapılan sahte içki  tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan A.A. bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Niğde
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna yanıt verdi CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı Benzine 11 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:48:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 1 kişi sahte içkiden öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]