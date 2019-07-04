Niğde'de 1 kişi sahte içkiden öldü
1 saat önce
NİĞDE'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
NİĞDE'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 Temmuz
'da merkeze bağlı Koyunlu
beldesinde oturan A.A., iddiaya göre, metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan A.A. bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Niğde
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