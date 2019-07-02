Niğde'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi
54 dakika önce
Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden 1 kişi zehirlendi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
'de metil alkolden yapılan sahte içkiden 1 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Koyunlu
beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. (54) metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçki bittikten sonra fenalaşan A.A., yakınlarının çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. - NİĞDE
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