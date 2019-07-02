Son Dakika Haberleri: Niğde'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi
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Niğde'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

54 dakika önce

Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden 1 kişi zehirlendi.

Niğde'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi, System.String[]
Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden 1 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Koyunlu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. (54) metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçki bittikten sonra fenalaşan A.A., yakınlarının çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
Koyunlu, Niğde, 3. Sayfa
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