Niğde'de 1 köy karantina altına alındı - Son Dakika

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Eynelli köyü, korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Çamardı Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "COVİD -19 vaka sayısının birden çok olması ve temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Çamardı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Çamardı ilçemize bağlı Eynelli köyü 22.07.2020 tarih, saat 00.01 itibariyle 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi. - NİĞDE