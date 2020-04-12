Niğde'de 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Niğde'de 1 köy karantinaya alındı
6 saat önce
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyü yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyü yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyü 12 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alındı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:19 Kaynak: İHA
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