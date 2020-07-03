Niğde'de 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

NİĞDE'nin Çamardı ilçesine bağlı Kocapınar köyü, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Çamardı Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çamardı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda koranavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çamardı ilçemize bağlı Kocapınar köyü 03.07.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izalasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.