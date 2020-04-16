Niğde'de 1 köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Niğde'de 1 köyde karantina kaldırıldı

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir Ulukışla Köyü'nde uygulanan karantina kaldırıldı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir Ulukışla Köyü'nde uygulanan karantina kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Nisan'da karantina tedbirleri uygulanmaya başlanan ilçeye bağlı Ulukışla Köyü'nde, sağlık taraması sonucunda şüpheli vakaya rastlanılmaması nedeniyle karantina kaldırıldı. Niğde'de korona virüs tedbirleri kapsamında Altunhisar ilçesi Karakapı, Çiftlik ilçesi Bozköy beldeleri, merkeze bağlı Alay beldesi ve Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Köyü'nde karantina uygulaması devam ediyor. - NİĞDE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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