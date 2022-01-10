Üye Girişi
Niğde'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika

Niğde'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

10.01.2022 13:02
Niğde'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz Şimşek, mesajında, gazetecilerin, düzenli bir mesaisi olmadan çok güç şartlarda, zaman zaman hayatlarını riske atarak, topladığı haberleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde halka ulaştırmak için büyük gayret sarf ettiğini belirtti.

Basın mensuplarının aynı zamanda bir kamu hizmeti görevini yerine getirdiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği dünyada, medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Milletimizin ortak sesi ve kamuoyunun vicdanını temsil eden basın mensuplarımızın, gününü kutluyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de basın mensuplarının kamuoyunun sesi olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarının yorum ve görüşlerinin çalışmalarında kendilerine önemli fayda sağladığına işaret eden Gültekin, "Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanmasında ve doğru bilgilendirilmesinde medya kuruluşlarımız, demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu süreçte demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazetecilerimiz toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için canla başla çalışan basın emekçilerimizin gününü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de şu mesajı paylaştı:

"Ülkemizde baskı altında olmadan, ekonomik sıkıntı yaşamadan, gazetecilik mesleğinin yapılabildiği şartların oluşmasını ve her şartta meslek etiğinin korunmasını temenni ederek, her olumsuzluğu aşarak görevlerini fedakarca yerine getirmeye çalışan tüm gazetecilerin gününü kutluyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Basınımızın en temel ve vazgeçilmez unsurunu görevini fedakarca yapan basın emekçileri oluşturmaktadır. İçinde bulundukları koşullar ne olursa olsun vazife peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, vatandaşlarımızı aydınlatmak için verdiği mücadele her türlü takdiri hak etmektedir. Fedakarca çalışan basın mensuplarımızın gününü kutluyorum."

Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da mesajında, "Halkımızın doğru haber alma hakkını koruyan ve toplumumuzun bilgi kirliliği içinde kalmasına engel olan vatansever basın mensuplarımız gece gündüz demeden oldukça önemli bir kamu görevini ifa etmektedirler. Objektif ve tarafsız bir şekilde çalışmalarını sürdüren basınımız, demokrasimizin gelişmesine de değerli katkılar yapmaktadır. Başta üniversitemizin değerli basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Gazeteciler Günü, Yılmaz Şimşek, Niğde, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika


Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı         
18:51
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? İşte iplerin koptuğu olay Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? İşte iplerin koptuğu olay         
15:23
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez
18:28 Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi
18:25 Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı
18:18 Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
18:07 İnşaat alanında düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı
18:00 Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var
17:51 Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti
17:47 Öldürülen teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili konuşan Öztrak: Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir
17:45 SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
17:30 Haber Global yayınında spiker, programı sunduğu sırada fenalık geçirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 19:15:31. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement