Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, bu yıl 100 bin melez patates tohumu elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, yemeklik çeşitlerin yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi.Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki ıslah projelerinin en önemli aşamalarından olan melezleme çalışmalarına, bu yıl da kurulan özel seralarda başlandı. Her yıl birçok patates çeşidi, melezleme programına alınarak, binlerce melez tohumu elde ediliyor. Bu melez tohumlardan yeni çeşidin elde edilmesine kadar uzun ve zahmetli süreç geçiyor. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, "Enstitümüzde, üreticilerimizin benimsediği verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitleri melezleme programlarına alınmaktadır. Melezleme programına giren bu çeşitlerin dikimleri özel kontrollü seralarda yapılarak çeşitler arasında itinalı bir şekilde melezlemeler gerçekleştirilmektedir. Enstitümüz yaptığı melezleme ve seleksiyon çalışmaları neticesinde yüksek verimli, yemeklik ve sanayilik çeşit geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Diğer taraftan enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Islah ve Genetik Laboratuvarı'nda ıslah süresini önemli ölçüde kısaltan moleküler düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Moleküler markörler kullanılarak yapılan çalışmalar sayesinde Enstitümüzde patateste görülen önemli hastalıklara dayanıklı çeşitler de geliştirilmektedir" dedi.Bu yıl yemeklik çeşitlerin yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerini belirten Pırlak, "Özellikle sanayilik çeşit geliştirmek için parmak patates ve cipslik çeşitleri melezleme programına aldık. Enstitümüz 2007- 2018 yıllarında ülkemiz açısından bir rekor olan toplam 864 bin adet melez patates tohumu elde edilmiş ve 'Patates Genetik Tabanı' oluşturulmuştur. Patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurularak yılda en az 2 adet çeşit tescile sunulacak şekilde Islah çalışmaları devam etmektedir. Enstitümüz, 2015 yılında ilk yerli patates çeşitlerini tescil ettirmeye başlamış ve toplamda 10 adet yerli patates çeşidini ülke tarımına kazandırmıştır" diye konuştu.

- Niğde