Niğde'de 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu - Son Dakika

NİĞDE'de, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.

Niğde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Niğde Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Adliye bahçesinde toplanan grup adına açıklama yapan Niğde Sivil Toplum Platformu Dönem Sözcüsü ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Ebuzer Doğan, bildirinin, millet iradesine karşı bir müdahale olduğunu kaydetti. Emekli amirallerin siyasete müdahale ettiğini söyleyen Doğan, şöyle konuştu:

"Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır" dedi.'RÜTBELERİ ELLERİNDEN ALINMALI ' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın olayla ilgili başlattıkları soruşturmayı yerinde bulduklarını dile getiren Doğan, şunları söyledi:

"Biz de Niğde Sivil Toplum Platformu olarak milletin iradesine karşı müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir."