Niğde'de 11 milyon adet 'makaron' ele geçirildi
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- Niğde'de 11 milyon adet 'makaron' ele geçirildiNİĞDE - Niğde'de, polis tarafından durdurulan tırda, 11 milyon adet sahte bandrollü boş 'makaron' ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
- Niğde'de 11 milyon adet 'makaron' ele geçirildi
NİĞDE - Niğde'de, polis tarafından durdurulan tırda, 11 milyon adet sahte bandrollü boş 'makaron' ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 33 R 7551 plakalı tır durumundan şüphelenilmesi üzerine ekipler tarafından durduruldu.
Tırda yapılan aramada 55 bin paket ve içerisinde 11 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Tır şöförü M.B.B ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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