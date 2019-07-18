Niğde'de 110 kök Hint keneviri ele geçirildi
1 saat önce
Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:20 Kaynak: AA
'de bir eve düzenlenen operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli
beldesinde F.A'ya ait evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, eve düzenlediği operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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