Son Dakika Haberleri: Niğde'de 110 kök Hint keneviri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de 110 kök Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Niğde'de 110 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde F.A'ya ait evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, eve düzenlediği operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evdeki 6 bin 300 zambak soğanı için 60 bin lira ceza kesildi Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamenin detayları ortaya çıktı Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor Yargıtay Başsavcılığı'ndan, Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:29:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 110 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]