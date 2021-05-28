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Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılan yüzde 50'si asılsız - Son Dakika

Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılan yüzde 50'si asılsız

28.05.2021 17:10
Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılan yüzde 50'si asılsız, System.String[]

Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların yüzde 50'sinin asılsız olduğu bildirildi.

Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların yüzde 50'sinin asılsız olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Niğde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, Belediye İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüklerinin temsilcileriyle hizmet verdiği belirtildi.

2021 yılının ilk 5 ayında merkeze 189 bin 410 çağrı geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelen çağrıların yüzde 50,27'sinin gereksiz aramalar, yüzde 49,73'ünün ise gerçek çağrı olduğu yapılan istatistiki çalışmalarla tespit edildi. Yapılan gereksiz çağrılardan dolayı, kurumumuzda görev yapan çağrı alıcılarımız ve çağrı yönlendiricilerimiz büyük sıkıntı yaşıyor. Asılsız ihbarlar ve hakaret içeren çağrılar, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülememesine neden oluyor. Yapılan gereksiz ihbar ve çağrılar acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmakla birlikte, acil durumda olan vatandaşlarımızın hak kaybına neden oluyor."

Açıklamada, çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre valiler tarafından 412 lira idari para cezası yazıldığı ifade edilerek, bunun tekrarı halinde ise cezanın iki katı olarak uygulandığına dikkat çekildi.

Asılsız ihbarda bulundukları tespit edilen 13 kişiye 412'şer lira, bir kişiye ise 824 lira para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, asılsız ihbarlar ve hakaret içeren çağrıların tespiti halinde ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye, Niğde, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılan yüzde 50'si asılsız - Son Dakika


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