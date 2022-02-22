Niğde'de 13 kurum binasına "Erişilebilirlik Belgesi" verildi - Son Dakika

Niğde'de fiziki yeterliliğin engellilere göre eksiksiz sağlanmasından dolayı 13 kurum binasına "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen programda, İl Müdürü Selman Durmaz, 13 kurumun yetkililerine erişilebilirlik bayrağını verdi.

Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 12 kamu, bir özel hizmet binası ve 86 özel halk otobüsüne erişilebilirlik belgesi verildiğini söyledi.

Bu kapsamda, toplam 512 yerde denetim gerçekleştirdiklerini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Niğde İli Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu, 2013 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar ilimizde bina, yaya kaldırımı, yaya geçidi, park, otopark ve duraklarda denetim yaptık. Bu kapsamda, Niğde Adalet Sarayı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İslami İlimler Fakültesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Özel Güven Engelli Bakım Merkezi, Bor Belediye Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Niğde Belediye Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanlığı, Bor Belediye Başkanlığı Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanlığı, Kemerhisar Belediyesi Başkanlığı Özel Halk Otobüsü Kooperatifi'ne erişilebilirlik bayrağı verildi."

Konuşmaların ardından bayrak, kurum binası önünde göndere çekildi.