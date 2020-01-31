Niğde'de 13'ü çocuk 20 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 13'ü çocuk 20 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika

Niğde'de 13'ü çocuk 20 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

6 saat önce

Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 13'ü çocuk 19 kişi hastanelere başvurdu.

Niğde'de 13'ü çocuk 20 kişi karbonmonoksitten zehirlendi, System.String[]

Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 13'ü çocuk 19 kişi hastanelere başvurdu.


Edinilen bilgiye göre, dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte tipi nedeniyle sobadan sızan gazdan zehirlenmeler meydana geldi. Merkeze bağlı 5 belde ve Çiftlik ilçesinde 19 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Etkilenen 13'ü çocuk toplamda 19 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yapılan 20 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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