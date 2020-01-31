Niğde'de 13'ü çocuk 20 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika

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Niğde'de 13'ü çocuk 20 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
6 saat önce
Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 13'ü çocuk 19 kişi hastanelere başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 13'ü çocuk 19 kişi hastanelere başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte tipi nedeniyle sobadan sızan gazdan zehirlenmeler meydana geldi. Merkeze bağlı 5 belde ve Çiftlik ilçesinde 19 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Etkilenen 13'ü çocuk toplamda 19 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yapılan 20 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE
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