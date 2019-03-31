Niğde'de 130 Seçmen Ambulanslarla Sandığa Gitti

NİĞDE'de yatarak tedavi gören hastalar ambulanslarla sandığa taşındı.

NİĞDE'de yatarak tedavi gören hastalar ambulanslarla sandığa taşındı.



Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören ve oy kullanmak isteyen vatandaşlar için İl Sağlık Müdürlüğü'nce, ambulans ve hastane araçları tahsis edildi. Yürüyebilen hastalar, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait araçlarla oy kullanacakları yere ulaştırılırken, yatarak tedavi gören hastalar de yataklarından sedyeyle alınarak ambulansla taşındı. Hastaları sandığın başına kadar götürüp oy kullanmasını sağlayan sağlık personeli, hastaları yine ambulansla alarak hastaneye getirdi. Niğde'de yüzde 95 engelli olan Hasan Gökalp (68), da ambulansla Mevlana Ortaokulu'na getirilerek oy kullandırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Niğde'de hastanede ya da evde hasta olan 130 seçmeni taşıdıklarını bildirdi.



- Niğde

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