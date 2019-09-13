Son Dakika Haberleri: Niğde'de 14 fetö şüphelisi, adli kontrolle serbest
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Niğde'de 14 fetö şüphelisi, adli kontrolle serbest

1 saat önce

NİĞDE merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde'de 14 fetö şüphelisi, adli kontrolle serbest, System.String[]

NİĞDE merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Niğde merkezli Tekirdağ, Konya, Hatay, Ağrı, Kocaeli, Mersin, Tunceli, Kütahya, Kahramanmaraş, Şırnak ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanan 14 kişi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:28 Kaynak: DHA
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