Niğde'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde'de, yurda yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

Araçta, Suriye uyruklu 27 kişi tespit edildi. Yol izni olmayan 12 Suriyeliye, bağlı bulundukları illere gitmeleri konusunda tebligat yapıldı.

Kimliği bulunmayan ve yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bu arada, minibüs sürücüsü İ.B. ve yedek şoför İ.B'ye 33 bin 960 lira para cezası uygulandı.