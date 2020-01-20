Niğde'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Niğde'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Niğde'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 13 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Minibüsün sürücüsü E.B. ise gözaltına alındı.

Ulukışla, Türkiye, Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DEİK Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü'den 500 milyar dolarlık ihracat hedefi vurgusu
Rum gazeteciden Türkiye itirafı: Türkiye ile kavga etmek yerine iş birliği yapılmalı Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:13:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]