Niğde'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Niğde'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 13 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Minibüsün sürücüsü E.B. ise gözaltına alındı.
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