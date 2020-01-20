Niğde'de 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Niğde'de 15 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde durdurulan minibüsteki 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de 15 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde durdurulan minibüsteki 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 13'ü Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Minibüs sürücüsü E.B ise gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Ulukışla, Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:02 Kaynak: DHA
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