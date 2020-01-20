Niğde'de 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Niğde'de 15 kaçak göçmen yakalandı
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NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde durdurulan minibüsteki 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:02 Kaynak: DHA
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde durdurulan minibüsteki 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 13'ü Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Minibüs sürücüsü E.B ise gözaltına alındı.
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