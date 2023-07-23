Niğde'de 16 yaşındaki çocuk temizlediği silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu - Son Dakika
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Niğde'de 16 yaşındaki çocuk temizlediği silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu

23.07.2023 19:26

Niğde'nin Alay beldesinde M.C.A. (15), M.K.A. (16) ve Y.C.D. evde bulunan silahları temizlemeye başladı. Y.C.D. nin elindeki tabancanın ateş alması sonucu çıkan kurşun koltukta oturan M.K.A'ya isabet etti. M.K.A. ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Y.C.D. ve M.C.A. gözaltına alındı.

Niğde'de 16 yaşındaki çocuk temizlediği silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu.

Alay beldesinde M.C.A. (15), M.K.A. (16) ve Y.C.D. evde bulunan silahları temizlemeye başladı. Y.C.D.'nin elindeki tabancanın ateş alması sonucu çıkan kurşun koltukta oturan M.K.A'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.A. ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Y.C.D. ve M.C.A. gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 16 yaşındaki çocuk temizlediği silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de 16 yaşındaki çocuk temizlediği silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu - Son Dakika
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