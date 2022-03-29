Niğde'de 16 yıl önce kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Niğde'de 16 yıl önce kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

29.03.2022 15:26
Niğde'de 16 yıl önce kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Niğde'de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının, kocası tarafından öldürülüp parçalandıktan sonra bir tarlada artezyen kuyusuna atıldığı belirlendi.

Niğde'de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının, kocası tarafından öldürülüp parçalandıktan sonra bir tarlada artezyen kuyusuna atıldığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan ve 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarı yapılan Serap Başer ile ilgili yeniden çalışma başlattı.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi, kayıp ihbarı yapıldığı gün Başer'in, 2008 yılında trafik kazası sonucu ölen kocası Ali Başer ile kavga ettiği, olay gecesi koca Başer'in Leşkırı mevkisinde at arabasıyla tarlasına gübre taşıdığı bilgisine ulaştı.

Başer'in tarlasının 300 metre yakınında kullanılmayan artezyen kuyusu olduğunu tespit eden jandarma, İl Özel İdaresinden temin edilen iş makineleriyle 20 gün süren kazı sonucu yaklaşık 70 metre derinlikte 170 kemik parçası ve saç buldu.

Kemikler, DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Niğde Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada da "Niğde ili Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde 30.09.2006 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Serap Başer'in, kocası Ali Başer tarafından evinde öldürüldüğü, cesedin ahırda parçalara ayrıldığı, hayvan gübresi ile karıştırıldığı, at arabasıyla taşınarak tarlada bulunan artezyen kuyusuna atıldığı ve üzerinin kapatıldığı tespit edilmiştir. 20 günlük kazı ve artezyen çalışması sonucunda, 70 metre derinliğinde maktule ait olduğu değerlendirilen 170 kemik parçası ve kadın saçı çıkarılmıştır." ifadeleri aktarıldı.

Niğde'de 16 yıl önce kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Niğde'de 16 yıl önce kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Niğde'de 16 yıl önce kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Niğde'de 16 yıl önce kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

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16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının kemikleri su kuyusunda bulundu 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının kemikleri su kuyusunda bulundu FETÖ üyesine gözaltı FETÖ üyesine gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Ulukışla, Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 16 yıl önce kaybolan kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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