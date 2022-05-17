Niğde'de 17 engelli genç bir günlüğüne asker oldu - Son Dakika
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Niğde'de 17 engelli genç bir günlüğüne asker oldu

17.05.2022 23:38

Niğde'de 17 engelli genç bir günlüğüne asker oldu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin engelli vatandaşlar için başlattığı "Temsili askerlik" uygulaması çerçevesinde, Niğde'de 17 engelli 1 günlüğüne asker oldu.

Niğde'de 17 engelli genç bir günlüğüne asker oldu

NİĞDE - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin engelli vatandaşlar için başlattığı "Temsili askerlik" uygulaması çerçevesinde, Niğde'de 17 engelli 1 günlüğüne asker oldu.

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende, asker üniforması giyen 17 engelli, ellerini Türk Bayrağı ve silah üzerine koyup yemin etti. Tören yürüyüşü yapan engellilere, terhis belgeleri takdim edildi. Engellilere, kurulan stantlar gezdirilerek askeri ekipmanlar hakkında bilgi verildi. İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök yaptığı konuşmada, "Kahraman Mehmetçikler, sizler bu üniforma ve kutsal askerlik yeminiyle bizim gözümüzde tam bir asker oldunuz. Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yaptırmanın gurur ve onurunu duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Vali Yardımcısı Ahmet Türkdamar, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Niğde'de 17 engelli genç bir günlüğüne asker oldu
Niğde'de 17 engelli genç bir günlüğüne asker oldu
Niğde'de 17 engelli genç bir günlüğüne asker oldu
Niğde'de 17 engelli genç bir günlüğüne asker oldu

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Kaynak: İHA

Engelli, Niğde, Asker, TSK, Güncel, Son Dakika

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