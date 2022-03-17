Niğde'de 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı mesajları - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile bazı protokol üyeleri 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek mesajında, tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutlamanın haklı onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin vatanı, milleti, bayrağı ve bütün mukaddesatı uğruna onur ve gururla ölmeyi tercih edenlerin zaferi olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin ve milletimizin esaret altına alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği zafer olmuştur. En zor şartlar altında imkansızlığın başarıldığı Çanakkale Deniz Zaferi, milletimizin vatanı, milleti, bayrağı ve mukaddesatı uğruna vatan sevgisinin kanla yazılmış ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de mesajında şunları paylaştı:

"Çanakkale Savaşı, sayı ve silah üstünlüğüne rağmen düşmana karşı ecdadımızın kahramanlıklarına sahne olmuş, şanlı tarihimizin akıllara sığmayan başarılı sayfalarına yenisini eklemiştir. Bizler de vatanımızın üzerinde oynanan oyunlara, milletimize yönelik hain planlara birlik ve beraberlik içinde karşı çıkıyor, büyük ve güçlü Türkiye için yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de ataların kahramanlığı, cesareti ve verdikleri mücadelenin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer biz bu fedakarlıkları gelecek kuşaklara aktaramazsak gençlerimiz başkalarının kahramanlarını kendilerine rol model olarak seçer. Bugün rahat nefes alıp veriyorsak ve bu vatan toprağında korkmadan özgürce dolaşıyorsa, bunu bizler için gözlerini kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz." ifadelerini aktardı.

CHP İl Başkanı Erhan Adem de Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Gelibolu'da muhteşem bir zafere imza atıldığını ve itilaf devletlerinin Osmanlı tokadını en sert şekilde yediğini belirterek, "Çanakkale'de bağımsızlık uğruna canını feda eden atalarımız, 'Çanakkale geçilmez' demiştir. Bu zafer aynı zamanda bir milletin küllerinden doğduğu yüce bir zaferdir. Üzerinde bulunduğumuz kutsal toprakları bizler için vatan yapan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da mesajında şunları paylaştı:

"Milletimiz Çanakkale'de adeta var olma mücadelesi vermiş ve bütün dünyaya, vatanı, bayrağı ve manevi değerleri uğruna her türlü zor şarta rağmen yılmadan, yorulmadan, azim ve kararlılıkla bağımsızlığını koruyacağını ilan etmiştir. Yurdumuzu bizlere emanet eden aziz şehitlerimizin hatırası, Türk milletinin hafızasında sürekli canlı kalacak, vatan, millet ve bayrak uğruna geçmişte olduğu gibi bugün de aynı şuurla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."