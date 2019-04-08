Niğde'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-Niğde otoyolu Eminlik gişelerinde yol uygulamasında bir otobüsü durdurdu.
Ekipler, yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giren ve belgeleri sahte olan 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Otobüs şoförü M.T, yedek şoför Y.T. ve muavin H.T. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:48 Kaynak: AA
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