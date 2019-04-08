Niğde'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-Niğde otoyolu Eminlik gişelerinde yol uygulamasında bir otobüsü durdurdu.



Ekipler, yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giren ve belgeleri sahte olan 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Otobüs şoförü M.T, yedek şoför Y.T. ve muavin H.T. gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayın Biraderini Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı

Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı

Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı

Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi